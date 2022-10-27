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14:15, 27 октября 2022 года Ученики Шаховской средней школы смогут занять себя во внеурочное время Учебное учреждение выиграло грант от "Росатома" с проектом по созданию коворкинга "Время отдыха с пользой!".





Шаховская средняя школа выиграла грант от "Росатома". Средства разыгрывались в рамках конкурса "Бережливость РФ". Победу принес проект по созданию зоны коворкинга под названием "Время отдыха с пользой!", – дети, приезжающие из дальних деревень, смогут занять себя перед уроками или в ожидании автобуса.



На осенних каникулах в фойе школы пройдет ремонт. Появятся интерактивные панели, удобная мебель, стеллажи с книгами по школьной программе и зона отдыха – в виде интерьерного водопада. Специально к конкурсу коллектив школы снял ролик о бережливых технологиях.





Орловское Информбюро





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