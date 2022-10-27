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14:40, 27 октября 2022 года Новые центры тестирования ГТО заработают в двух районах Орловщины Центры откроются в Болховском и Корсаковском районах уже в этом году.





В этом году центры тестирования ГТО заработают в Болховском и Корсаковском районах, – сообщает региональный информационный портал. В следующем году планируется открытие еще двух аналогичных центров в Краснозоренском и Хотынецком районах, что позволит покрыть всю территорию Орловской области.



Сейчас на Орловщине работают 25 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".



За три квартала этого года ГТО сдавали свыше 7 тысяч человек. 737 орловцев получили золотые знаки, 109 – серебряные и 56 – бронзовые.





Орловское Информбюро





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