Главная » Новости



15:30, 27 октября 2022 года За шопинг с чужой картой орловец может расплатиться шестью годами заключения Мужчина отоварился на 26,4 тыс. рублей.





В Орле раскрыли очередное хищение средств с банковской карты. Владелец потерял платежное средство, его подобрали и потратили с него 26,4 тыс. рублей, каждый раз тратя не более тысячи рублей, чтобы не вводить пин-код.



Шопинг злоумышленника попал в поле зрения камер видеонаблюдения. По записям вычислили подозреваемого – 46-летнего орловца.



На время расследования мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему может грозить заключение сроком до шести лет.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2