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15:34, 27 октября 2022 года Орел принял участие в международном конкурсе «Красота Божьего мира» Рисунки юных художников из Орловской области отправятся на международный конкурс «Красота Божьего мира»





В Орловской епархии подвели итоги регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. В этом году основная тематика конкурса посвящена преподобному Сергию Радонежскому.



Сообщает Орловская митрополия.





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