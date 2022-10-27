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16:24, 27 октября 2022 года Коронавирус дает передышку орловским медикам Снижение заболеваемости COVID-19 позволило начать шаги по сокращению коечного фонда. О новой логистике – в материале Елены Литинской.





Количество заболевших COVID-19 неуклонно снижается. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость упала на 27%, поэтому регдепартаментом здравоохранения принято решение об изменении логистики стационарного лечения и госпитализации пациентов с коронавирусом.



Будет реорганизован коечный фонд. Большинство ковид-пациентов будет доставляться в больницу им. Боткина. К слову, сегодня стало известно, что коечный фонд в больнице им. Семашко сворачивается. Профильные врачи возвращаются к своим основным обязанностям.





Елена Литинская





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