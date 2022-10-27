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16:43, 27 октября 2022 года

Андрей Клычков поблагодарил орловчанку за гражданский подвиг

Речь идет о пенсионерке Людмиле Яковлевне. Она, жертвуя собственными накоплениями, регулярно приносит помощь российским военнослужащим, задействованным в СВО.


Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал в гостях у пенсионерки Людмилы Яковлевны. Ранее глава региона рассказал историю этой женщины. Она регулярно приносит помощь военнослужащим, задействованным в СВО, а однажды принесла крупную сумму на покупку средств индивидуальной бронезащиты. "Сразу скажу, наши ребята пытались ее отговорить, но не удалось. Поэтому эти деньги мы перевели на счет фонда, обязательно купим то, что нужно нашим бойцам. Доставим и передадим военнослужащим", – написал тогда губернатор.

В гостях у Людмилы Яковлевны Андрей Клычков поблагодарил женщину за ее позицию, вручил подарки.  "Нам не нужны "последние" деньги. Мы справляемся и так, закрываем дополнительные потребности военнослужащих во многом за счёт благотворительной помощи бизнесменов и предпринимателей, руководителей различных фирм и ведомств. Дело в том, что Людмила Яковлевна, как и многие орловчане, просто хочет помогать. Так подсказывает сердце. Для нас это пример солидарности, объединения, проявления милосердия, заботливого отношение к людям, деятельного переживания за судьбу страны", – заявил губернатор.

Видео: Андрей Клычков.


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