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16:48, 27 октября 2022 года Реконструкторы Красного моста в Орле работают с определенным риском К проекту реконструкции переправы есть вопросы – в него вносятся изменения, которые нужно утвердить. Но строители ведут работы – уверены в своих решениях. Подробнее – в сюжете Всеволода Трифонова.





Представители подрядной организации "УПМК-22" вновь принимали проверяющую комиссию на орловском Красном мосту. В последнее время к проекту реконструкции переправы много вопросов – дело в том, что вносятся изменения, которые обременены временем, поэтому их нужно скорее делать, но эти нюансы еще не утверждены.



Останавливать процесс – не в интересах подрядчика. Но у заказчика есть вопросы к уже выполненным работам. Например – к арке, в изначальном проекте ее высота была заложена неправильно. В собственных решениях строители уверены – после реконструкции мост прослужит долго.



Поэтому подрядчик и работает наперед – с полным пониманием того, что все эти предложения будут реализованы и доказаны в экспертизе. На сроки сдачи главной городской переправы это никак не повлияет.





Всеволод Трифонов





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