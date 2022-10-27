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17:35, 27 октября 2022 года Амчанин остался с крупным долгом по кредиту после общения с мошенниками Мужчина лишился 400 тысяч рублей.





В Мценской районе мужчина лишился 400 тысяч рублей после общения с мошенниками. В разговоре злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов, для убедительности переключая звонок то на "коллегу", то на лже-сотрудника банка.



Амчанина напугали тем, что на его имя злоумышленники оформляют кредит. Введенный в заблуждение мужчина оформил кредит и перевел деньги через банкомат, причем настоящим банкирам злоумышленники велели не говорить, зачем оформляется заем, – сообщили в УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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