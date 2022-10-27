От орловцев – в помощь танкистам

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17:44, 27 октября 2022 года
От орловцев – в помощь танкистамНа передовую отправлен очередной гуманитарный груз. Активное участие в его сборе приняли жители Колпнянского района.
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил, что сегодня от региона в танковую часть передано 3,5 тонны гуманитарного груза. Как и хотели солдаты, в посылку вошли: генераторы, бензопилы, печи, теплые вещи, обувь, сапоги, рации, инструменты, продукты питания и так далее. Активное участие в его сборе приняли жители Колпнянского района.
Завтра Орловщина передаст уже другой гуманитарный груз – пятитонный. Посылку собрали прихожане.
Орловское Информбюро