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17:44, 27 октября 2022 года От орловцев – в помощь танкистам На передовую отправлен очередной гуманитарный груз. Активное участие в его сборе приняли жители Колпнянского района.





Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил, что сегодня от региона в танковую часть передано 3,5 тонны гуманитарного груза. Как и хотели солдаты, в посылку вошли: генераторы, бензопилы, печи, теплые вещи, обувь, сапоги, рации, инструменты, продукты питания и так далее. Активное участие в его сборе приняли жители Колпнянского района.



Завтра Орловщина передаст уже другой гуманитарный груз – пятитонный. Посылку собрали прихожане.





Орловское Информбюро





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