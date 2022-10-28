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18:11, 27 октября 2022 года Портные орловского театра присоединились к пошиву тактических носилок Мастера "Свободного пространства" уже изготовили 37 таких изделий. О благом деле - в материале ГТРК "Орел".





Пока актеры орловского театра "Свободное пространство" завоевывали награды в Мичуринске на международном фестивале "На родине Владимира Зельдина", в костюмерном цехе портные шили не театральные костюмы, а тактические носилки.



Портные решили безвозмездно помочь обществу "Золотые руки ангела". Руководство и коллеги поддержали идею.



Шить носилки не так просто. За день опытная портная может изготовить только одни. Уже сшили 37. Носилки выдерживают вес до 500 килограммов.



А актеры театра вернулись с гастролей с добрыми новостями. Они представляли спектакль "Кармен. История Хосе". И завоевали награды в четырех из восьми номинаций.





Татьяна Тимохина





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