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18:35, 27 октября 2022 года Орловщина поможет новым субъектам РФ быстрее интегрироваться в экономическую модель страны Контакты отладили на тематической бирже, которая прошла сегодня в Орле.





В Орле прошла II межрегиональная биржа деловых контактов. На ней присутствовали 80 компаний самых разных отраслей из восьми регионов России, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что регионы ЦФО готовы предложить свои услуги в части поставки оборудования как на территорию новых субъектов РФ, так и принимать в работу те материалы и продукцию, которая изготавливается у них.





Антон Киселёв





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