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18:50, 27 октября 2022 года Будущие орловские железнодорожники освоят профессию на новом оборудовании Сегодня на базе Орловского техникума путей сообщения имени В. А. Лапочкина открыли четыре профильных мастерских.





В Орловском техникуме путей сообщения сегодня открыли четыре мастерских, оснащенных новым оборудованием. Это "Управление локомотивом"; "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте"; "Сварочные технологии"; "Токарные работы на станках с ЧПУ". Стоимость оборудования – 31 миллион рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



"В целях модернизации инфраструктуры профессиональных образовательных организаций одной из основных задач региона является создание к 2024 году не менее 50 мастерских", – отметил руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов.





Орловское Информбюро





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