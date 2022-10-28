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19:05, 27 октября 2022 года Амчанин открыл в Москве музей педального автопрома СССР Взрослые вспомнят здесь детство, а дети напрямую познакомятся с частичкой прошлого.





Настоящие "Победы", "Москвичи" и другие легендарные модели советского автопрома, но только в миниатюре. Орловский предприниматель Олег Багров открыл в Москве музей педальных машин.



Бизнесмен уже больше двух лет собирает экспонаты по всей стране. Останавливаться не планирует.



В музее маленькие дети могут опробовать на прочность любой механизм. Для этого построена целая трасса. Взрослые же с ностальгией рассматривают каждый элемент.



Музей открыт в Кремле в Измайлово.





Всеволод Трифонов





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