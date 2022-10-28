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19:50, 27 октября 2022 года Губернатор Орловской области и руководители фракций обсудили проект бюджета на 2023 год Встреча прошла сегодня в здании регионального правительства.





27 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с руководителями фракций. Обсуждался проект бюджета региона на следующий год. Пока что он планируется дефицитным – 49 млрд 477,6 млн рублей доходов против 51 млрд 442 млн рублей расходов.



На первом месте по тратам традиционно социально-культурная сфера. На нее предусмотрены две трети расходов – 33 млрд 740 млн рублей. Поддержка мобилизованных и бойцов на передовой останется.



В планах – две новые школы, аэропорт "Южный", каток в Ливнах. Не забудут и о "Титанике". Из аварийного жилья расселят 400 человек.





Орловское Информбюро





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