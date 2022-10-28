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20:00, 27 октября 2022 года Орел примет у себя лучших фехтовальщиков страны Соревнования пройдут с 28 по 29 октября.





28 и 29 октября в Орле пройдут Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. В соревнованиях примут участие спортсмены не моложе 2009 года рождения с подготовкой не ниже первого спортивного разряда.



28 октября состоятся поединки между женщинами, на следующий день – между мужчинами.





Орловское Информбюро





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