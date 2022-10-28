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22:10, 27 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 не телеканале "Россия".





- Андрей Клычков поблагодарил орловчанку за гражданский подвиг. Людмила Яковлевна регулярно помогает российским военнослужащим.



- Коронавирус дает передышку орловским медикам. Снижение заболеваемости COVID-19 позволило начать шаги по сокращению коечного фонда.



- Амчанин открыл в Москве музей педального автопрома СССР. Взрослые вспомнят здесь детство, а дети напрямую познакомятся с частичкой прошлого.



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