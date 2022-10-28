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8:41, 28 октября 2022 года Безопасность превыше всего Пожарно-тактическое занятие прошло в подразделении Росгвардии.





Очередное пожарно-тактическое занятие прошло в подраздлении Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области.



Занятие было проведено силами дежурного караула 3 пожарно-спасательной части.

По замыслу, возгорание произошло в одном из кабинетов. С личным составом Росгвардии были на практике отработаны правила эвакуации в соответствии с планом. Кроме того, отработаны действия обслуживающего персонала по тушению возгорания до прибытия пожарных подразделений.



Сообщает МЧС России.





Александра Бахтина





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