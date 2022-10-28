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8:58, 28 октября 2022 года Администрация Орла проверяет состояние подвалов Главная задача, которая стоит перед управляющими компаниями – подготовить укрытия: подвалы в многоквартирных домах.





При чрезвычайной ситуации цоколи домов могут превратиться в безопасное укрытие.

Обследуют подвалы в том числе и сотрудники управления по безопасности администрации Орла. Замначальника подразделения Андрей Пшеничников рассказал, что рейды по поручению мэра Орла Юрия Парахина проходят ежедневно. В них также участвуют жильцы, сотрудники управляющих компаний. Накануне проверялись дома Железнодорожного района.







Александра Бахтина





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