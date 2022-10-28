Котельную на ул. Часовой обновят по концессии

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9:02, 28 октября 2022 года
Котельную на ул. Часовой обновят по концессииПодписано первое в Орле концессионное соглашение по реконструкции тепловых сетей. Флагманом стала котельная на ул. Часовой, 41а.
Теперь ресурсная организация будет не только обеспечивать абонентов теплом и горячей водой, но и обязано обновить оборудование.
Годы активной эксплуатации дают о себе знать, и сейчас вдохнуть новую жизнь в важный для жителей Советского района объект просто необходимо.
В рамках концессионного соглашения, предстоит отремонтировать не только саму котельную, но тепловые сети и трассы, расположенные по ул. Часовой и ул. Трудовых резервов.
Общий срок концессии составляет 49 лет. На каждый год разработан план-график, который позволит не только поддерживать оборудование в рабочем состоянии, но и модернизировать его. Совокупный размер расходов на реконструкцию составит 30,7 млн рублей.
Сообщает администрация города.
Вести-Орёл