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9:02, 28 октября 2022 года

Котельную на ул. Часовой обновят по концессии

Подписано первое в Орле концессионное соглашение по реконструкции тепловых сетей. Флагманом стала котельная на ул. Часовой, 41а.


Теперь ресурсная организация будет не только обеспечивать абонентов теплом и горячей водой, но и обязано обновить оборудование.

Годы активной эксплуатации дают о себе знать, и сейчас вдохнуть новую жизнь в важный для жителей Советского района объект просто необходимо.
 
В рамках концессионного соглашения, предстоит отремонтировать не только саму котельную, но тепловые сети и трассы, расположенные по ул. Часовой и ул. Трудовых резервов.
 
Общий срок концессии составляет 49 лет. На каждый год разработан план-график, который позволит не только поддерживать оборудование в рабочем состоянии, но и модернизировать его. Совокупный размер расходов на реконструкцию составит 30,7 млн рублей.

Сообщает администрация города.



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