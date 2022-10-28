Котельную на ул. Часовой обновят по концессии

Подписано первое в Орле концессионное соглашение по реконструкции тепловых сетей. Флагманом стала котельная на ул. Часовой, 41а.



Годы активной эксплуатации дают о себе знать, и сейчас вдохнуть новую жизнь в важный для жителей Советского района объект просто необходимо.

В рамках концессионного соглашения, предстоит отремонтировать не только саму котельную, но тепловые сети и трассы, расположенные по ул. Часовой и ул. Трудовых резервов.

Общий срок концессии составляет 49 лет. На каждый год разработан план-график, который позволит не только поддерживать оборудование в рабочем состоянии, но и модернизировать его. Совокупный размер расходов на реконструкцию составит 30,7 млн рублей.



Сообщает администрация города.