Мини-музей церковной старины открылся в Орле

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9:13, 28 октября 2022 года
Мини-музей церковной старины открылся в ОрлеМузей открылся в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе.
Здесь представлены уникальные экспонаты, посредством которых можно изучать историю Православной Церкви.
Идея создать такой мини-музей родилась у старосты Свято-Успенского собора Сергея Зайцева. Старинную церковную утварь он собирает уже много лет. Теперь же решил передать свою коллекцию в храм. Чтобы прихожане и гости собора смогли наглядно познакомиться с историей Церкви, а также лучше понять и прочувствовать церковное искусство.
Инициативу старосты благословил настоятель Успенского собора протоиерей Владимир Сергеев. Все работы по созданию мини-музея выполнил сам Сергей Зайцев.
Сообщает Орловская митрополия
Александра Бахтина