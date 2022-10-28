Мини-музей церковной старины открылся в Орле

Музей открылся в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе.

Идея создать такой мини-музей родилась у старосты Свято-Успенского собора Сергея Зайцева. Старинную церковную утварь он собирает уже много лет. Теперь же решил передать свою коллекцию в храм. Чтобы прихожане и гости собора смогли наглядно познакомиться с историей Церкви, а также лучше понять и прочувствовать церковное искусство.

Инициативу старосты благословил настоятель Успенского собора протоиерей Владимир Сергеев. Все работы по созданию мини-музея выполнил сам Сергей Зайцев.



Сообщает Орловская митрополия