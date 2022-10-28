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10:20, 28 октября 2022 года Почетный караул в сквере танкистов Именно такие люди становятся примерами для молодежи. И только лучшие из молодежи получают право нести почетный караул в сквере танкистов. Эва Стасюлевич - подробнее











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