Главная » Новости



10:23, 28 октября 2022 года В областном Совете наградили неравнодушных орловцев Председатель областного Совета Леонид Музалевский и первый заместитель Михаил Вдовин поблагодарили орловчан, которые помогали собрать очередной гуманитарный груз для бойцов российской армии.





Так коллектив БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» с самых первых дней спецоперации передаёт посылки для солдат. Не осталось безучастным учреждение образования и при формировании недавнего груза. Армии были переданы перчатки, фонарики, сладости и др. БУК ОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» передала на линию соприкосновения бензиновый генератор, удлинитель, масло моторное. На протяжении всей спецоперации активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают школы областного центра. Благодарность за активное участие в акции по сбору средств в поддержку участников СВО на Украине также была объявлена депутатам областного Совета директору МБОУ СОШ № 50 Наталье Прохоровой и директору МБОУ СОШ № 33 Наталье Зубцовой.



Фото с сайта Орловского Областного Совета Народных депутатов.





Вести-Орёл





Новости СМИ2