В областном Совете наградили неравнодушных орловцев

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10:23, 28 октября 2022 года
В областном Совете наградили неравнодушных орловцевПредседатель областного Совета Леонид Музалевский и первый заместитель Михаил Вдовин поблагодарили орловчан, которые помогали собрать очередной гуманитарный груз для бойцов российской армии.
Так коллектив БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» с самых первых дней спецоперации передаёт посылки для солдат. Не осталось безучастным учреждение образования и при формировании недавнего груза. Армии были переданы перчатки, фонарики, сладости и др.
БУК ОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина» передала на линию соприкосновения бензиновый генератор, удлинитель, масло моторное.
На протяжении всей спецоперации активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают школы областного центра. Благодарность за активное участие в акции по сбору средств в поддержку участников СВО на Украине также была объявлена депутатам областного Совета директору МБОУ СОШ № 50 Наталье Прохоровой и директору МБОУ СОШ № 33 Наталье Зубцовой.
Фото с сайта Орловского Областного Совета Народных депутатов.
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