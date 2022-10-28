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10:51, 28 октября 2022 года Поддержка мобилизованных и членов их семей На 14 заседании Орловского областного Совета народных депутатов будет рассмотрен ряд законопроектов, направленных на поддержку мобилизованных и членов их семей.





Одна из законодательных инициатив была предложена Председателем областного Совета — Леонидом Музалевским. Она касается расширения категории граждан, имеющих право на получение бесплатно физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской области. Предлагается включить в неё членов семей, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.



Сообщает Орловский областной совет народных депутатов.





Александра Бахтина





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