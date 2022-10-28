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11:32, 28 октября 2022 года День памяти жертв политических репрессий 30 октября наша страна будет отмечать День памяти жертв политических репрессий .





История возвращает нас в 1974 год. В лагерях Мордовии тогда прошла массовая голодовка политических заключённых. Тем самым они пытались обратить внимание на продолжающиеся политические преследования и репрессии, а также на условия, в которых находились. В эти минуты в Медведевском лесу проходит митинг , посвященный этой дате. И выбор места не случаен - именно здесь в 1941 году были расстреляны 157 орловцев.









Юлия Опанасюк





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