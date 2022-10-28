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12:19, 28 октября 2022 года В Орле братья и сестры участников СВО смогут рассчитывать на льготы Также под расширение перечня попали дети от предыдущих браков.





Орловский городской совет сегодня принял решение о расширении перечня граждан, которые вправе претендовать на льготы членам семей мобилизованных граждан. Решение теперь распространяется на несовершеннолетних сестер и братьев всех участников СВО, а также детей от предыдущих браков, – сообщает мэрия Орла.



Этим людям предоставят приоритетное право зачисления в детские сады и учреждения культуры, бесплатное горячее питание в школах, включая продленку и пришкольные лагеря, освобождение от платы за детский сад и пришкольные лагеря; полная компенсация при оплате путевки в загородные лагеря.



Также с 1 декабря все члены семей участников СВО могут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте.





Орловское Информбюро





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