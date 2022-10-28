Главная » Новости



12:30, 28 октября 2022 года От теории – к практике. Пять орловских студентов получили гранты на развитие стартапов В рамках федерального проекта пять орловских студентов получат по миллиону рублей на реализацию своих стартапов.





В рамках федерального проекта пять орловских студентов получат по миллиону рублей на реализацию своих стартапов.



Студент ОГАУ Даниил Бредихин завоевал победу с проектом «Разработка умного стикера (стикер с персональным графическим дизайном, оснащенный NFC-меткой) для повышения капиталообразующих и коммуникационных характеристик для брендов и частных лиц». Ксения Кандурова из ОГУ отличилась с проектом «Оптическая система экспресс – диагностики опухолей печени».



Другой студент ОГАУ – Иван Макаров – на деньги гранта реализует проект устройства восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной техники типа «вал» вибрационным механохимическим оксидированием с комбинированной статико-импульсной обработкой.



Елена Жарких и Валерия Шуплецова из ОГУ стали обладателями грантов за проекты «Двухканальный носимый оптический монитор микроциркуляции крови и тканевого метаболизма» и «Разработка системы гиперспектральной визуализации для экспресс-диагностики жизнеспособности биотканей» соответственно, – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2