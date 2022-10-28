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12:55, 28 октября 2022 года Врачи ООКБ возобновили выезды в сельскую местность О практике оказания выездной помощи пациентам – в материале ГТРК "Орел".





В Орловской областной больнице возобновлены регулярные выезды врачей в районы области. Это связано с тем, что основная ориентированность медучреждения идет на сельскую местность – в амбулаторном звене на ее жителей приходится 60% посещений, а доехать до города могут не все.



Сейчас на выезды выезжают неврологи и кардиологи. Далее список может корректироваться.





Елена Литинская





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