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13:02, 28 октября 2022 года В Орле рекомендовали ограничить вход посторонних в детские учреждения В детских садах совет касается и родителей.





По причине участившихся ложных сигналов о минировании детских учреждений мэрия Орла рекомендовала ограничить туда вход посторонних. Меры исполнения этого совета определяет руководство учреждений на основании ряда факторов: особенностей здания, количества воспитанников и сотрудников.



В детсадах ограничен вход и для родителей, исключая родителей малышей до трех лет и детей с особенностями здоровья. Остальных ребят от входа до групп и обратно сопроводят ответственные сотрудники, – заявили в мэрии.





Орловское Информбюро





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