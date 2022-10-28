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13:33, 28 октября 2022 года Порой бабушки и дедушки вынуждены заменять родителей 28 октября – День бабушек и дедушек. Прекрасный повод лишний раз обнять своих старших или позвонить им. В материале ГТРК "Орел" – история орловчанки, воспитывающей внуков после смерти их мамы и папы.





28 октября – День бабушек и дедушек. Прекрасный повод лишний раз обнять своих старших или позвонить им.



Бывает, что бабушки и дедушки вынуждены заменять детям папу и маму. Двое внуков Антонины Камшиловой осиротели, когда старший был в трудном подростковом возрасте, а младший ходил в садик. Бабушка и раньше много времени проводила с внуками, но заменить мать – это совсем другое. В это женщина вложила всю себя, поставив целью вырастить ребят достойными людьми и радоваться за них.



Коля уже пятиклассник, а Степан – студент вуза. Бабушке стараются помогать во всем – и на огороде, и по дому.





Татьяна Тимохина





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