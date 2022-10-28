Главная » Новости



13:50, 28 октября 2022 года Орловский хоккеист поучаствует в "Неделе звезд" КХЛ Защитник петербургского СКА получил приглашение благодаря голосованию болельщиков.





Орловец Александр Никишин вызван для участия в "Неделе звезд" Континентальной хоккейной лиги. Мероприятие состоится в декабре в Челябинске. Защитник санкт-петербургского СКА попал на выставочный турнир впервые.



Отметим, что орловский хоккеист попал в число участников "Недели звезд" благодаря голосованию болельщиков. Напомним, в этом году Александр Никишин стал обладателем серебряной медали Олимпиады.



В 23 матчах на счету Никишина три заброшенные шайбы и 14 результативных передач.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2