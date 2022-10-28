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14:02, 28 октября 2022 года "Кто нас выводит в мастера". Можно ли воспитать тренера? В преддверии Дня тренера размышляем о воспитании спортсмена с прославленным наставником.





Тренерское мастерство – не простое искусство. Наставник в художественной гимнастике должен быть универсалом. Ольга Бахарева, заслуженный работники физкультуры России, тренер по художественной гимнастике: "Художественная гимнастика включает в себя такие виды искусства, как хореография, музыка, цирк, театр. Всё это должно быть собрано воедино и представлено на площадке. Если этого нет, то и нет гимнастки". Всё это есть у главной звезды орловской художественной гимнастики Юлии Бравиковой, воспитанницы Ольги Бахаревой. Сейчас спортсменка занимается постановкой номеров по всей стране. Тренерское мастерство Юлии Бравиковой можно будет увидеть через месяц в Орле - в конце ноября состоится традиционный турнир названный четырёхкратной победительницы всемирной универсиады. А пока - молодое поколение орловских гимнасток стремится к новым высотам.





Анастасия Дорохова





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