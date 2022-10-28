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14:35, 28 октября 2022 года

Бойцы ОМОН в зоне СВО получат гуманитарную помощь от орловских верующих

Накануне благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов передал груз коллегам бойцов.


Лекарства, средства для оказания первой медицинской помощи, продукты, одежда, обувь и многое другое – все это передал бойцам ОМОН, выполняющим воинский долг в зоне СВО, благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов. Вскоре бойцы спецподразделений отправятся с этой помощью к коллегам на передовую.

Груз собрали прихожане орловских храмов. Формирование посылок продолжится и впредь, – сообщили в Орловской митрополии.

Фото: Орловская епархия




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