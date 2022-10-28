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14:43, 28 октября 2022 года Женщина ушла из гостей, прихватив 29 тысяч рублей Побывав в чужой квартире, жительница города Ливны похитила чужие сбережения и стала фигуранткой уголовного дела.





В МО МВД России «Ливенский» обратился местный житель с заявлением о краже из его квартиры крупной суммы денег. Мужчина пояснил, что передавал ключ от жилища своему знакомому, который попросил на время остаться там. Как выяснилось, мужчина находился в гостях не один, а с местной жительницей.



Женщина рассказала, что знакомый уснул, а она пошла на кухню, чтобы приготовить себе чай. В коробке от напитка она и обнаружила спрятанные купюры. Гражданка забрала их, а также разменные монеты, и покинула жилище. Часть похищенных денег гражданка передала родственнице, а остальные потратила по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей. В отношении местной жительницы следственным отделом МО МВД России «Ливенский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сообщат пресс-служба УМВД России по Орловской области





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