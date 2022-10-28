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15:11, 28 октября 2022 года В Орловской области приняли проект регионального бюджета на следующий год Рассмотрение главного финансового документа состоялось сегодня в ходе сессии областного совета.





28 октября в Орловской области в первом чтении приняли проект закона о региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.



В следующем году Орловщина планирует заработать свыше 49,4 млрд рублей (+3,8 млрд к 2022 году), а потратить – 51,4 млрд рублей (+5,8 млрд рублей).



Основные траты – свыше 33,7 млрд рублей – заложены на социально-культурную сферы. Приоритетным направлением работы остается реализация национальных проектов.





Орловское Информбюро





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