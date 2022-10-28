Главная » Новости



15:50, 28 октября 2022 года В этом году на Орловщине ожидают роста ВРП на 36 млрд рублей Валовой региональный продукт в 2022 году оценивается в размере 347,1 млрд рублей.





В ходе сегодняшней сессии Орловского областного совета руководитель регдепартамента экономразвития Сергей Антонцев сообщил, что валовой региональный продукт в этом году оценивается в размере 347,1 млрд рублей с ростом более чем на 36 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Его слова приводит региональный информационный портал.



Среднегодовой темп роста ВРП в 2023-2025 годах прогнозируется на уровне 102,3% в сопоставимых ценах. В 2025 году объем ВРП прогнозируется в объеме 427,3 млрд рублей.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2