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15:53, 28 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В Орле братья и сестры участников СВО смогут рассчитывать на льготы. Также под расширение перечня попали дети от предыдущих браков.



- Реконструкторы Красного моста в Орле работают с определенным риском.



- "Кто нас выводит в мастера". Можно ли воспитать тренера? В преддверии Дня тренера размышляем о воспитании спортсмена с прославленным наставником.



- Порой бабушки и дедушки вынуждены заменять родителей. В материале ГТРК "Орел" – история орловчанки, воспитывающей внуков после смерти их мамы и папы.



- Амчанин открыл в Москве музей педального автопрома СССР. Взрослые вспомнят здесь детство, а дети напрямую познакомятся с частичкой прошлого.



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