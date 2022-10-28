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16:03, 28 октября 2022 года В Орле осушили "озеро" около главного корпуса ОГУ имени И.С. Тургенева В Орле подходит к завершению ремонт дополнительных участков дорог в рамках выделенного Правительством Орловской области финансирования. В перечне благоустроенных объектов — Комсомольская площадь и ул. МОПРа.





Затяжной дождь или начало таяния снега становились настоящей проблемой для всех автомобилистов и пешеходов, оказавшихся в непогоду напротив главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева. Дорога превращалась в озеро, а перебраться на «другой берег» можно было лишь в обход. Теперь этот вопрос в прошлом. Накануне у дома №95 завершилось устройство ливневой канализации. Контракт выполняло ООО «МонолитСтрой». Подрядчику предстояло устроить 295 лотков и уложить 123 квадрата асфальта. С задачей он успешно справился. Ливнёвка обошлась в 6,5 млн рублей.



Сообщает администрация города Орла.





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