Главная » Новости



16:22, 28 октября 2022 года В Орле установят памятные доски двум полным кавалерам ордена Славы Сегодня депутатам Орловского городского Совета предложили увековечить память Михаила Михайловича Бычкова и Петра Алексеевича Ермолаева. Оба — уроженцы Орла и полные кавалеры ордена Славы.





Сохранение памяти о Героях Великой Отечественной войны — одна из главных задач сегодняшнего дня.



Истории подвигов защитников XX века воспитали настоящих мужчин, новое поколение ребят, которые сегодня рискуют жизнями ради безопасности своего народа и Отечества. С инициативой установки памятных досок выступило Орловское отделение Российского военно-исторического общества. Доску М.М. Бычкову предлагают закрепить на фасаде школы №3 им. А.С. Пушкина, а П.А. Ермолаеву — на фасаде гимназии №39 им. Фридриха Шиллера.



Сообщает администрация города Орла.





Александра Бахтина





Новости СМИ2