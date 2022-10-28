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16:37, 28 октября 2022 года Культуру России не затмить запретами Сегодня в ОГИК стартовал международный фестиваль-конкурс русского народного танца "Храним наследие России". В этом году мероприятие стало международным.





Сегодня в Орловском институте культуры стартовал международный фестиваль-конкурс русского народного танца "Храним наследие России". Он проходит уже в седьмой раз, но международным стал впервые.



В дистанционном формате присоединились участники из Турции и Франции. Фестиваль продлится три дня. На сцену поднимутся представители более чем 20 регионов России. Помимо конкурсной программы, участников и гостей ждут различные мастер-классы и открытые уроки. 30 октября запланирован масштабный гала-концерт и награждение участников.





Михаил Иванов





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