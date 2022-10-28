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17:20, 28 октября 2022 года В Кромской ЦРБ открылось паллиативное отделение Оно уже приняло первых пациентов.





В Кромской центральной районной больнице открылось отделение для паллиативных больных. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на районную газету «Заря».



Отделение уже приняло первых пациентов. Оно обеспечено всем необходимым оборудованием и медикаментами. В нем постарались создать для больных домашнюю атмосферу.



Фото газеты «Заря»





Орловское Информбюро





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