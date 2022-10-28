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17:35, 28 октября 2022 года

В Орле отдали дань памяти жертвам политических репрессий

На памятном митинге вспомнили о жертвах "Медведевского расстрела" в 1941 году.


Сегодня в Орле почтили память жертв политический репрессий. Этот день ежегодно отмечается 30 октября. Митинг памяти в Медведевском лесу начался с минуты молчания. Именно здесь в 1941 году здесь были расстреляны 157 орловцев.

Всего с 1930 по 1953 годы более трех миллионов человек были осуждены, более 700 – приговорены к расстрелу. От репрессий пострадали 20 тысяч орловцев.


Юлия Опанасюк
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