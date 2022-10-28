Министр обороны РФ заявил о завершении набора 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации

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18:08, 28 октября 2022 года
Министр обороны РФ заявил о завершении набора 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизацииСергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.
28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о наборе 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации.
"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планировалось
", – цитирует
главу оборонного ведомства "Российская газета".
По словам главы МО, 218 тысяч мобилизованных проходят обучение, 82 тысячи уже находятся в зоне СВО.
Военкоматы продолжат принимать только добровольцев и контрактников.
Орловское Информбюро