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18:08, 28 октября 2022 года Министр обороны РФ заявил о завершении набора 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.





28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о наборе 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации.

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планировалось", – "Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планировалось", – цитирует главу оборонного ведомства "Российская газета".

По словам главы МО, 218 тысяч мобилизованных проходят обучение, 82 тысячи уже находятся в зоне СВО.



Военкоматы продолжат принимать только добровольцев и контрактников.





Орловское Информбюро





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