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18:31, 28 октября 2022 года Орловец едва не сгорел заживо после ссоры со знакомой В областной столице расследуют уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.





41-летняя жительница города Орла подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью, – об этом сообщили в СУ СК по Орловской области.



Как следует из материалов дела, ночью 26 октября во дворе дачного дома в Заводском районе Орла нетрезвая женщина поссорилась со своим знакомым, облила его бензином и подожгла. Очевидцы вовремя потушили огонь, а медики оказали пострадавшему оперативную помощь.



Женщина помещена под стражу. Она созналась в преступлении.



Фото: пресс-служба СУ СК по Орловской области





Орловское Информбюро





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