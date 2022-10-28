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18:40, 28 октября 2022 года Выезд из Орла в сторону Тамбова расширен до четырехполосного Шестикилометровый участок трассы "Орел – Тамбов" впервые за 60 лет переживает масштабный ремонт.





В Орле расширили выезд из города в сторону Тамбова. Вместо двух полос движения стало четыре. Работы идут в рамках ремонта дороги. Заказчик – "Упрдор Москва – Харьков". Всего должны обновить первые шесть километров трассы "Орел – Тамбов".



Впервые с момента постройки – а это 60 лет – этот участок охвачен масштабными работами.



Работы выполнены на 55%, срок сдачи – октябрь 2023 года. Подрядчик идет с опережением графика.





Антон Киселёв





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