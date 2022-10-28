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19:28, 28 октября 2022 года

На Орловщине состоялось 14-е заседание областного совета

Его главный итог – принятие проекта регионального бюджета на 2023 год. Что содержит главный финансовый документ будущего года – в материале ГТРК «Орел».


28 октября состоялось 14 заседание Орловского областного совета народных депутатов. Главный его итог – в первом чтении принят проект регионального бюджета на следующий год. Таких сумм еще не было. Доходы – свыше 49,4 млрд рублей (+3,8 млрд к 2022 году), расходы – 51,4 млрд рублей (+5,8 млрд рублей). Бюджет – дефицитный.

Свыше 33,7 млрд рублей заложено на социально-культурную сферу. Приоритетным направлением работы остается реализация национальных проектов.

Государственный долг составляет 22 миллиарда, но все кредиты – бюджетные.

Во втором чтении будут пересмотрены параметры областного бюджета с учетом поступлений из федерального бюджета и необходимости перераспределения бюджетных ассигнований для решения приоритетных задач.

Блоком были приняты законопроекты, направленные на поддержку мужчин, вставших на защиту Родины. Внеочередное обслуживание в больницах, спорт – за счет региона. В Государственную Думу направили проект закона о заморозке просроченных процентов по кредитам.


Анна Вайсергисер
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