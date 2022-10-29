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10:00, 29 октября 2022 года

На неделе орловцев наиболее волновала тема частичной мобилизации

Центр управления регионом опубликовал данные за период с 18 по 24 октября.


Орловский ЦУР подводит итоги работы за очередной семидневный период – с 18 по 24 октября.

Количество обращений выросло почти на треть по сравнению с предыдущей неделей – специалисты зафиксировали 1 147 вопросов и жалоб.

Чаще всего в последние дни орловцы интересовались частичной мобилизацией. Встречались вопросы о материальном обеспечении мобилизованных, о поддержке их семей.

На втором месте по популярности блок «Социальное обслуживание и защита», на третьем – «Дороги». Здесь пользователи обращали внимание на затянувшийся ремонт Карачевского шоссе в Орле, ямы на улице Ольховецкой и в переулке Дальнем.


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