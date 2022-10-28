Главная » Новости



20:29, 28 октября 2022 года В Орловской области в начале недели запланированы учения гражданской обороны Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира.





На Орловщине в начале следующей недели запланированы учения гражданской обороны. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "У нас в начале недели запланированы учения, прошу отнестись спокойно. У нас и сирены будут работать, и эвакуации будут проводить, пожары тушить – все с точки зрения учений. Это подготовка сил гражданской обороны".

Напомним, что 19 октября указом президента РФ Владимира Путина в ряде субъектов ЦФО (включая Орловскую область) и ЮФО введен уровень повышенной готовности. Высшие должностные лица получили дополнительные полномочия по защите гражданского населения. Губернатор Андрей Клычков заверил орловцев, что для жителей региона это ничего не изменит. Осуществление мер безопасности в области началось еще в марте.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2