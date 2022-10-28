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20:31, 28 октября 2022 года Последняя отправка мобилизованных орловцев запланирована на 31 октября Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Последняя отправка орловцев, призванных в рамках частичной мобилизации, запланирована на понедельник, 31 октября. Это соответствует заданию Минобороны. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира.



Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении набора 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации.



28 октября из Орла уехала новая группа мобилизованных жителей региона. Сначала они вспомнят армейские навыки и обучатся новым в учебной части, а затем отправятся на защиту Родины.



Перед отправкой двое мобилизованных заключили браки со своими избранницами.





Орловское Информбюро





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