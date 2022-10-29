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10:11, 29 октября 2022 года Орел готовится к празднованию Дня народного единства В преддверии Дня народного единства и 105-й годовщины Великой революции, мэр Орла Юрий Парахин собрал антитеррористическую комиссию и опергруппу, чтобы «сверить часы» и обсудить стоящие задачи.





Юрий Парахин также дал поручение главам территориальных управлений совместно с управляющими компаниями и правоохранительными органами проверить многоквартирные дома. Все открытые подвалы и чердаки необходимо закрыть, обеспечив антитеррористическую безопасность. Он напомнил, что даже в праздники нельзя останавливать обследование подвалов на предмет их готовности адаптироваться под укрытия.



Сообщает администрация города Орла.





Александра Бахтина





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