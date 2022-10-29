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10:21, 29 октября 2022 года Развития библиотечного дела в Орле Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение Правительства Орловской области





Концепция развития библиотечного дела в Орловской области на период до 2030 года направлена на комплексное развитие библиотечного дела, модернизацию библиотечной системы Орловской области, сохранение и пополнение библиотечных фондов, расширение свободного и равного доступа граждан к информации, внедрение информационных технологий, методическое обеспечение деятельности библиотек.



Реализацию Концепции поручено обеспечить Управлению культуры и архивного дела Орловской области.

Сообщает правительство Орловской области.





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